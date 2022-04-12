Burcu Özberk tarzı ve dansıyla yine hayranlarını mest etti

Aşk Mantık İntikam dizisiyle popülerliğine popülerlik katan oyuncu Burcu Özberk hem tarzı hem dansıyla olay oldu! Göğüs dekolteli ve süper minili tarzıyla setteki hallerini paylaşan Burcu Özberk hayranlarını mest etti.

Sette dans ettiği anların paylaşılması sonrası ünlü isim gündem oldu. Cesur tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde yine aşk iddialarıyla gündemde.

Burcu Özberk, Murat Kazancıoğlu ile çıkan aşk haberleri hakkında, “Arkadaşım Murat ya. Eli belimde falanda değildi. Siz arkadaşınıza eşlik ederken tutmaz mısınız? O kibarlıktır, centilmenliktir. Murat’ta çok centilmen bir arkadaşımız” demişti.

