Burcu Özberk'ten CZN Burak'a: Şov yapmayın!

'Aşk, Mantık, İntikam' dizisinde rol alan Burcu Özberk, bir bölümlük ücretini AHBAP Derneği aracılığıyla evi yanan bir aileye bağışlayıp, beyaz eşya desteğinde bulunacağını açıklamıştı. Sosyal medya hesapları üzerinden yangın bölgesindeki yardım çalışmalarına destek veren ünlü oyuncu, bu kez ünlü bir isme tepkisini dile getirdi.

Türkiye'de 28 Temmuz tarihinden bu yana birçok noktada etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın bölgelerine giden birçok ünlü de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Alevlerin dokuz gündür kontrol altına alınamadığı Antalya'ya giden isimlerden biri de 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir olmuştu.

YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI!

Burak Özdemir'in, sosyal medyada gündem olan videolarda; üzerinde beyaz gömlek ve beyaz ayakkabıyla, elinde ev tipi yangın tüpüyle her tarafı çevreleyen yangına müdahale ettiği görülmüştü.

Metrelerce yükselen alevlere yaklaştıktan sonra fenalaşan ve ambulansa götürülerek müşahede altına alınan CZN Burak, bu anları sosyal medyada paylaşmıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, görevlileri yavaşlattığını düşündükleri Özdemir hakkında "yangını söndürme çalışmalarını şova çevirdiği" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

BURCU ÖZBERK'TEN TEPKİ

CZN Burak'ın tepkilere neden olan ev tipi yangın tüpüyle görüntüsünü Twitter hesabından yayınlanan Burcu Özberk, "Şov yapmayın insan olun insan" mesajını yazdı.

"İFTİRA ATIYORLAR"

Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan ünlü şef, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı videolarda şu ifadeleri kullandı:

"Bazı insanların içinde maalesef kötülük bitmiyor. Antalya'ya yardım için gittiğimizde, oraya vardığımız zaman bir yangın gördük. Kendi çabamızla yardım etmeye çalıştık... Zaten sonradan itfaiyeciler dahil oldu ve sol tarafı söndürdük. Sadece elimizden geleni yaptık. Hiçbir zaman için kimseden bir beklentim olmadı, olamaz da... Bazı kötü niyetli insanlar kötü niyetleriyle iftira atmaya devam ediyorlar. Kim ne derse desin her zaman elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Beni destekleyenler iyi ki varsınız."

