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  4. Burcu Özberk'ten Hande Erçel itirafı!

Burcu Özberk'ten Hande Erçel itirafı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 16:26 | Son Güncelleme

Burcu Özberk yakın arkadaşı Hande Erçel'le ilgili konuştu. "Çok güzel arkadaşlık kurduk" diyen güzel oyuncu, "Seni dinleyen birinin olduğunu bilmek bence büyük bir şans" ifadelerini kullandı.

Burcu Özberk'ten Hande Erçel itirafı!

ALEM dergisi yılın ilk kapağını Burcu Özberk ile gerçekleştirdi. Güneşin Kızları dizisinde beraber rol aldığı oyuncu arkadaşı Hande Erçel sorulduğunda Özberk, “Hande benim en iyi arkadaşım. Bizim uzun süre görüşemediğimiz oluyor. Şu an çok yoğun çalışıyor. Ama bir telefonun ucunda seni anlayan, seni dinleyen birinin olduğunu bilmek bence büyük bir şans. Bir de ben buraya geldiğimde yalnızdım. Hande kardeşi Gamze ile yaşıyordu. Çok güzel arkadaşlık kurduk. Bu tür şeyleri unutmamak, sahip çıkmak lazım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk hande erçel

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