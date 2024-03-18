Burcu Özberk yapay zeka ile şişmanlatıldı! O fotoğrafı görünce...

Vay Ai Vay adlı bir sosyal medya üreticisi yapay zekayı kullanarak ünlülere kilo aldırdı. Diyetlerine sıkı sıkıya bağlı, birbirinden güzel oyuncular paralel evrende kilolu olsaydı nasıl olurdu?

Yapay zeka sayesinde ortaya ilginç fotoğraflar çıktı. O isimlerden biri de Burcu Özberk oldu.

Son dönemde ekrandan uzak olan ve yeni projeleri değerlendiren oyuncu kendisinin kilolu halini görünce o fotoğrafı paylaştı.

Burcu Özberk "Böyle bir fotoğraf çektirdiğimi hatırlamıyorum" diyerek bu halini ti'ye aldı.







