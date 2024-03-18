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Burcu Özberk yapay zeka ile şişmanlatıldı! O fotoğrafı görünce...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2024 09:23
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Güzel oyuncu Burcu Özberk son dönemde ekranlardan uzak proje değerlendiriyor. Özberk son günlerde sosyal medyada gündem olan yapay zeka ile kilo aldırılma trendine dahil oldu. Kendisini kilolu gören oyuncu bakın ne dedi.

Burcu Özberk yapay zeka ile şişmanlatıldı! O fotoğrafı görünce...

Vay Ai Vay adlı bir sosyal medya üreticisi yapay zekayı kullanarak ünlülere kilo aldırdı. Diyetlerine sıkı sıkıya bağlı, birbirinden güzel oyuncular paralel evrende kilolu olsaydı nasıl olurdu?

Yapay zeka sayesinde ortaya ilginç fotoğraflar çıktı. O isimlerden biri de Burcu Özberk oldu.

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Son dönemde ekrandan uzak olan ve yeni projeleri değerlendiren oyuncu kendisinin kilolu halini görünce o fotoğrafı paylaştı.

Cinsiyet değiştirmişti... Yeni imajı şaşırttı Cinsiyet değiştirmişti... Yeni imajı şaşırttı

Burcu Özberk "Böyle bir fotoğraf çektirdiğimi hatırlamıyorum" diyerek bu halini ti'ye aldı.

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