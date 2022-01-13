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Son dakika: Burdur'da Ayşenur Kazık yatağında ölü bulunmuştu! Babadan şoke eden ifadeler: Ayaklarından iple bağlamış

13.01.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dün Burdur'da meydana gelen acı olayda 2 yaşındaki Ayşenur Kazık adındaki bebek yatağında ölü bulunmuştu. Anne Kader Karadeniz ile dayı Hızır Tunç Çetinkaya tutuklandı. Öte yandan ifadesi alınan biyolojik baba Erdi K., "Yüksel K. yaklaşık 3 ay önce arayıp, yere su döktüğü için Hızır'ın, Tacettin'i ayağından iple kanepeye bağladığını, Ayşenur'u darp ettiğini belirtti. Hızır'ı arayıp durumu sorduğumda tehdit mesajları aldım'' dedi

Son dakika... Burdur'da yatağında ölü bulunan Ayşenur Kazık'ın (2) annesi Kader Karadeniz (23) ile dayısı Hızır Tunç Çetinkaya (19) tutuklandı. Çetinkaya ifadesinde "Ses yapıyordu, 'ses yapma' dedim. Sonra ses yaptığı için ayağımla bir defa vurdum. Ama neresine vurduğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Burdur'a bağlı Cemil Mahallesi'nde annesi, anneannesi ve dayısıyla aynı evde yaşayan Ayşenur Kazık'ın dün sabah yatağında ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Kader Karadeniz, anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Çetinkaya, emniyetteki ifadelerinin ardından akşam saatlerinde savcılığa sevk edildi.

Anne Kader Karadeniz, savcılık ifadesinde 2017 yılında Erdi K. ile evlendiklerini, 2018'de oğlu Tacettin'in dünyaya geldiğini, Ayşenur'a 1 aylık hamileyken ayrıldıklarını belirtti. Kader Karadeniz, eski eşinin çocukla ilgilenmediğini, doğumdan sonra kendi üvey babasının nüfusuna kaydettirdiğini anlattı.

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''KAFAM KALDIRMADIĞI ZAMANLAR DÖVDÜĞÜM OLUYORDU''

Dayı Hızır Tunç Çetinkaya ise, "Çocukların bakımını ben yaparım, mamalarını yedirir, altlarını temizlerim. İkisini de çok severim. Onlara bakarken çok yoruluyordum. Kafam kaldırmadığı zamanlar dövdüğüm oluyordu. Olay gecesi de Ayşenur'un ayağına iki defa elimle vurdum. Morluklar o yüzden oluşmuştur. Kafasını da koltuğun kenarına vurdum. Ablam işten gelince morlukları sordu. Ben de 'kafasını tahtaya vurdu' dedim. Tepki vermedi. Gece 2'de diğer yeğenim Tacettin uyandı. Ona mama yapıp uyuttum. Ayşenur da uyandı ve ses yapıyordu, 'ses yapma' dedim. Sonra ses yaptığı için ayağımla bir defa vurdum. Ama neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Çok ağladı. Vurduğum için üzüldüm sonra uyudu. Sinirlendiğim zaman çocuklara vururdum" ifadelerini kullandı.

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OĞLU TACETTİN'İ AYAKLARINDAN İPLE KANEPEYE BAĞLAMIŞ

Çocukların biyolojik babası Erdi K. ise ifadesinde şunları söyledi: "Yüksel K. yaklaşık 3 ay önce arayıp, yere su döktüğü için Hızır'ın, Tacettin'i ayağından iple kanepeye bağladığını, Ayşenur'u darbettiğini belirtti. Ses kayıtlarını gönderdi. Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundum. Hızır'ı arayıp durumu sorduğumda 'Arama çocuklarını. Ararsan çocuklarını öldürürüm' diyerek beni tehdit etti" dedi.

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ANNEANNE SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden anneanne Yüksel K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edilen Kader Karadeniz, 'ihmali davranışla kasten ölüme sebep olma', Hızır Tunç Çetinkaya ise 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ayşenur'un biyolojik babası Erdi K., nüfusta üzerine kayıtlı olduğu Erdoğan Kazık ve anne Kader Karadeniz'den DNA örneği alınmasına da karar verildi.

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cinayet
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