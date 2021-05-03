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Burdur'da küçük çocuk kayboldu! Bölge halkı ve ekipler seferber oldu

03.05.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur Asmabağ Köyü’nde 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney kayboldu. Küçük Kerim'i arama çalışmaları 200 kişilik bir ekip tarafından devam ediyor.

Burdur'da küçük çocuk kayboldu! Bölge halkı ve ekipler seferber oldu

Burdur’un Altınyayla İlçesine bağlı Asmabağ Köyü’nde 10 yaşındaki Kerim Can Güney’den haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. Öğle saatlerinden beri haber alınamayan çocuğun bulunması için AKUT, UMKE, Jandarma ve köylülerden oluşan 200 kişilik ekip ile arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından gündüz drone ile yapılan arama çalışmaları, gece saatlerinde de devam etti.

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VALİ, JANDARMADAN BİLGİ ALDI

Ayrıca arama çalışmalarını yakından takip eden Burdur Valisi Ali Arslantaş, gece 01.00 saatlerinde çocuğun kaybolduğu bölgeye giderek Jandarma ekiplerinden bilgi aldı. Bölgede arama çalışmalarını yapan Jandarma ekibi, Vali Arslantaş’a arama yapılan yerleri anlatarak arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: İHA

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