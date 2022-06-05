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  4. Burdur'daki su baskınında hayatını kaybetti! Ortaya çıkan acı detay yakınlarını hüzne boğdu

Burdur'daki su baskınında hayatını kaybetti! Ortaya çıkan acı detay yakınlarını hüzne boğdu

05.06.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da oturduğu evi su basması sonucu hayatını kaybeden Vesile Doğtaş'ın cenazesi toprağa verildi. Engelli kadının 2 hafta sonra TOKİ tarafından yaptırılan evine taşınacağı öğrenildi. Doğtaş'ın evine taşınamadan vefat etmesi yakınlarını üzdü.

Burdur'daki su baskınında hayatını kaybetti! Ortaya çıkan acı detay yakınlarını hüzne boğdu

Burdur'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı. Sel felaketi sonrası evlerin bahçeleri çamurlarla doldu taştı. Aydınlık Evler Mahallesi'nden giden iki derenin dolması ve küçük köprülerin tıkanması zemin katlarda su baskınına sebep oldu.

KENDİSİ HAYATINI KAYBETTİ, ANNESİ AĞIR YARALI

Aydınlık Evler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını da su bastı. Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli Vesile Doğtaş hayatını kaybederken annesi Fatma Doğtaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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YAKINLARINI HÜZNE BOĞAN DETAY!

Öte yandan Doğtaş ailesinin daha önce 1971 yılında meydana gelen depremde hasar gören evlerde oturdukları, yenilenmesi için TOKİ'ye devrettikleri ve 2 hafta sonra da yeni evlerine taşınmayı planladıkları öğrenildi. Engelli kadının yeni evine taşınamadan hayatını kaybetmesi yakınlarını üzdü.

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Vesile Doğtaş, Ulucami’nde yakınlarının katılımı ile kılınan cenaze namazı sonrasında asri mezarlıkta defnedildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Burdur
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