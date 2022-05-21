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İki ülkeyi esir aldı! Sel, heyelan ve fırtına... Milyonlarca kişi etkilendi

21.05.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan ve Bangladeş sel, heyelan ve fırtınaya teslim oldu. Hindistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle en az 57 kişinin öldüğü bildirilirken, Bangladeş'te ise en az 10 kişinin öldüğü rapor edildi. Öte yandan her iki ülkedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 milyona yakın kişi olumsuz etkilendi.

İki ülkeyi esir aldı! Sel, heyelan ve fırtına... Milyonlarca kişi etkilendi

Hindistan ve Bangladeş'i hafta başından bu yana etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelan ile fırtınalarda en az 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Hindistan ve Bangladeş'te görülen sel, heyelan ve fırtınalar, milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkiledi.

EN AZ 33 ÖLÜ

Hindistan'ın Bihar eyaletinde perşembe günü fırtınanın yol açtığı olaylarda en az 33 kişi öldü.

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Ülkede, afetten en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Bangladeş sınırındaki Assam eyaletindeyse 14 kişi yaşamını yitirdi.

Assam'da 850 binden fazla kişi afetten etkilenirken, 90 bini aşkın kişi evlerinden tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirildi.

Eyalette çok sayıda ev hasar gördü. Bölgedeki tarım arazileri ve tarım ürünleri ise sellere teslim oldu.

BANGLADEŞ'İN KUZEYDOĞUSUNU SEL FELAKETİ VURDU

Bangladeş'in kuzeydoğusunda aşırı yağışlar nedeniyle nehirlerin taşmasıyla son yılların en şiddetli sel felaketi görüldü.

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Afetten bölgedeki 2 milyon kişi etkilendi. Bangladeşli yetkililer, şimdiye kadar sel felaketi nedeniyle 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Sylhet kentinde yaklaşık 50 bin hanenin elektriği kesildi. Su seviyesinin düşmemesi nedeniyle bölgeye bir süre daha elektrik verilemeyeceği kaydediliyor.

Uzmanlar, küresel ısınmanın yağışları artırması nedeniyle Bangladeş ve Hindistan'da daha şiddetli afetler görülebileceği uyarısında bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Bangladeş Hindistan
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