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Burnu cinsel organa benzeyen adam sosyal medyada gündem yarattı! Estetik ameliyatla tamamen değişti

28.12.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yaşayan Conrado Estrada isimli bir adam burnunun şeklinden dolayı uzun yıllar boyunca zorluk çekti. Enfeksiyon nedeniyle burnunun şekli değişen adam sosyal medyada popüler oldu. Geçirdiği estetik ameliyatla birlikte normal bir buruna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Estrada’nın değişimi herkesi şaşırttı.

Burnu cinsel organa benzeyen adam sosyal medyada gündem yarattı! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 57 yaşındaki Conrado Estrada isimli bir adam burnunun şekliyle görenleri şaşkına çevirmeyi başardı. Burnu cinsel organa benzetilen Estrada, görünümü nedeniyle yıllarca kendisini saklamayı tercih etmişti. Bu duruma bir son vermek isteyen Estrada, en sonunda estetik ameliyat olmaya karar verdi.

“BURNUMU GİZLEMEK İÇİN MASKE TAKIYORDUM”

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Burnundaki enfeksiyon nedeniyle yemek yemek ve nefes almakta zorluk yaşayan ressam Estrada, özellikle yeni bir ortama gittiğinde bakışların devamlı üzerinde olmasından şikayetçiydi. Bazen çocukların kendisinden korktuğunu dile getiren Estrada uzun süredir maske taktığını sözlerine ekledi. Estrada, “Meraklı bakışlar sürekli üzerimdeydi. Burnumu gizlemek için maske takıyordum” dedi.

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ENFEKSİYON BURUN ŞEKLİNİ TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

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Burnu enfeksiyondan dolayı aşağı doğru günden güne uzayan ve dudaklarına kadar ulaşan Estrada’nın hayatı estetik ameliyatla birlikte tamamen değişti. Burnunun enfeksiyondan dolayı büyüdüğü tespit edilen adam hemen ameliyata alındı. Birkaç saat süren operasyonun sonrasında burnu düzeltilen Estrada, çok mutlu olduğunu ve insanların artık kendisine garip bir şekilde bakmadığını ifade etti.

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