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Burnundaki tümörden dolayı hayatı boyunca kötü yorumlara maruz kalan Laudiane Fernandes’in ilham veren hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün
21.05.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan 42 yaşındaki Laudiane Fernandes burnunda, kafa derisinde ve göz çevresinde toplanan küçük damarlarla dünyaya geldi. Çocukluk döneminde düzenli olarak hastaneye gitti. Hastalığı nöbet geçirdiği ve şiddetli burun kanaması yaşadığı bir döneme dönüştü. Ardından 8 ameliyat oldu ve burun şekli deformasyona uğradı.

Burnundaki tümörden dolayı hayatı boyunca kötü yorumlara maruz kalan Laudiane Fernandes’in ilham veren hikayesi

Fernandes, 16 yaşında burnundaki hemangioma yani bir nevi iyi huylu tümörü aldırmak için 8 operasyon geçirdi. Ancak Laudiane'nin yarası enfeksiyon kaptı ve burnunun şekli daha bozuk bir hale geldi. Doktorlar burnunu daha iyi hale getirmek için yanağının içinden deri aldı. Operasyon, Laudiane'nin daha iyi nefes almasını sağladı ancak burnunun iki kat büyümesine sebep oldu. Bu olay aslında bütün hayatını etkiledi. Okul yaşamına geri döndüğünde ise arkadaşları “Pinokyo nasılsın?” cümlesiyle onunla dalga geçmeye başladı.

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Okulda yaşadığı zorbalık ve kötü yorumlara rağmen Fernandes, güzellik terapisti olmayı başardı. Onun hikayesi kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. Fenomen haline gelen Fernandes’in sosyal medya hesabında 57 bin takipçisi bulunuyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda kendi hayat hikayesini anlatan Fernandes, “Bazı insanlar Shrek'teki Fiona karakterine benzediğimi ve sadece boğaların böyle burunları olduğunu söylüyor. Bazen çok acımasız yorumlar alıyorum. Görünüşümden dolayı hiç kimseden utanmıyorum veya kendimi düşük hissetmiyorum. Durumumun beni gerçekten daha güçlü kıldığına ve beni, hayallerimi yaşamaktan alıkoyamayacağına inanıyorum” dedi.

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