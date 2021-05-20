Kendini Barbie bebeğe benzetmek için binlerce dolar harcayarak onlarca kez bıçak altına yattı!

Jessy Bunny, Almanya’nın bir köyünde oldukça muhafazakar bir ailede büyüdü. Ailesi Jessy’in çocukluğunda oyuncak bebeklerle oynamasına ve gençlik dönemlerinde makyaj yapmasına izin vermiyordu. O dönemlerde farklı olmak istediğine karar verdi ve ailesinden uzak bir hayat yaşamak için adım attı. 2019 yılında okumak için ailesinin yanından ayrılarak Viyana’ya taşındı.

Barbie’ye benzemek için geçirdiği yağ aldırma, yanak, çene ve dudak dolgusuna 24 bin sterlin (284 bin 40 TL) harcadı.Dudak dolgusu için 6 bin sterlin (71 bin TL),meme ameliyatı için 12 bin sterlin (141 bin TL), botox için 1.500 sterlin (6 bin TL), yanak ve çene dolgusu için 2 bin sterlin (23 bin TL) ile yağ aldırma operasyonu için 2.500 sterlin (29 bin TL) harcadı. Fiziksel görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Bunny, sosyal medyada bir anda fenomene dönüştü. Instgram hesabından yaklaşık 21 bin takipçisi olan Bunny, OnlyFans hesabında yayınladığı videolarla da popülerleşti.

Jessy'nin tüm bu işlemlerden önceki halini merak edenler için buraya da bırakalım:



