Bursa'da dehşet! 5 kişiyi bıçakladı ormanda çıplak halde yakalandı

Bursa'da dehşete düşüren olay 15 Temmuz'da Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen O.E., alevi nedenlerle ağabeyi Ö.E. (43), amcası F.E. (60) ve ağabeyinin kayınpederi A.C.Ü. (64) ile tartıştı. Bu sırada O.E., yanındaki bıçakla tartıştığı 3 kişi ile kendilerini ayırmak isteyen akrabaları H.E. (49) ve R.G.'yi (43) de yaralayıp kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.E., R.G. ve H.E.'nin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

ORMANLIK ALANDA ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.E.'yi, Değirmenönü Mahallesi'ndeki ormanda elinde bıçakla çıplak halde buldu.

Bir süre polise direnen O.E., gözaltına alındı. Emniyette ifade vermeyen O.E. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)



