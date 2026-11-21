Olay, bugün öğle saatlerinde Bahçeşehir Gölet Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönel kavşakta karşı karşıya gelen iki hafif ticari aracın sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

TRAİKTE KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Kısa sürede büyüyen tartışmada sürücülerden biri aracından inerek diğer aracın sürücüsüne saldırdı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona ererken o anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



Görüntülerde, sürücünün aracından inerek diğer sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır