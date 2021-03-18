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Bursa'da feci kaza! İş insanı hayatını kaybetti

18.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kontrolden çıkarak, duvara çarpan otomobilin sürücüsü iş insanı Muhittin Ülger (34), hayatını kaybetti. Acı haberi alarak, kaza yerine gelen Muhittin Ülger’in eşi Gülay Ülger, sinir krizi geçirdi. Şoka giren kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da feci kaza! İş insanı hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara Karayolu Babasultan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl yönüne giden bir mobilya fabrikasının sahibi Muhittin Ülger’in kullandığ otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atarak, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Ülger, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhittin Ülger’in hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ülger’in otomobilde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Acı haberi alarak, kaza yerine gelen Muhittin Ülger’in eşi Gülay Ülger sinir krizi geçirdi. Şoka giren kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Ülger’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa

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