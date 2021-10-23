Bursa’da feci kaza! Otomobilden fırlayan 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-İstanbul-İzmir otoyolu, Doğanköy mevkisinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Yola savrulan otomobile arkadan gelen B.A. yönetimindeki başka bir otomobil çarptı.

OTOMOBİLDEN FIRLAYIP REFÜJE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan C.Ö. refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, 3 şeritli yolun 2 şeridini önlem amacıyla trafiğe kapattı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde C.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler B.A. ve M.K. ise ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

C.Ö.’nün cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda trafik yeniden normale döndü.

(DHA)

