Kaza yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücü ile polis arasında ilginç diyalog

Kaza, Aratol Bahçeli Mahallesi Camili Caddesi Yeşilova Beldesi Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yoldan Yeşilova Beldesi istikametine seyreden Farik B. (36) idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet S. (24) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralanırken sesleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

EHLİYETİNE DAHA ÖNCE ALKOLDEN EL KONULMUŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde bulunan ve ayakta durmakta güçlük çeken hafif ticari aracın sürücüsüne alkol testi yaptı. Ekip aracının başında yapılan alkol testinde polis memuru sürücüye 2.44 promil alkollü çıktığını söyledi. Bunun üzerine sürücü, “Çok mu içmişim?” diye polis memuruna sorarken, polis memuru ise, “Biraz fazla içmişsin” diyerek cevap verdi. “İçerim ben” diye konuşan sürücüye polis memurunun ehliyet olup olmadığını sorması üzerine, “Ehliyet yok ki zaten ben de” dedi.

BASIN MENSUPLARINA HAKARET

Yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülmek istenen alkollü sürücü kedini görüntülemek isteyen basın mensuplarına küfür ve hakaret etti. Polis memurlarına zor anlar yaşatan alkollü sürücü güçlükle araca bindirildi. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, ehliyeti olmadığı için 2698 TL ve araç kullandırmaktan araç sahibine 2 bin 698 TL olmak üzere toplam 8 bin 94 TL para cezası kesti. Ehliyetine 5 yıl süreyle yeniden el konulan alkollü sürücünün aracıda polis ekiplerince bağlanarak otoparka çektirildi.

(İHA)

