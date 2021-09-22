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Bursa'da feci kaza! Park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

22.09.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sabaha karşı hafif ticari araç, park halinde bulunan servis otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bursa'da feci kaza! Park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kaza, 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kasım Önadım Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü Abdulaziz Elemuri idaresindeki hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki servis otobüsüne arkadan çarptı.

BEKÇİLER GÖRDÜ

Kazanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan sürücü ve yanında bulunan Hasan Elemuri ve Ali Elemuri yaralandı. Mahallede devriye halindeyken kazanın sesini duyan bekçiler olay yerine gitti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Hasan Elemuri Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken diğer iki yaralı Abdulaziz Elemuri ve Ali Elemuri ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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