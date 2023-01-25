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  4. Bursa'da feci olay! Gübrenin içinde bulundu... Jandarma bölgeyi ablukaya aldı

Bursa'da feci olay! Gübrenin içinde bulundu... Jandarma bölgeyi ablukaya aldı

25.01.2023 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen gübrenin içinden ceset çıktı. Tanınmayacak halde olan cesedin kimliği ve cinsiyeti belirlenmedi. Ceset morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da feci olay! Gübrenin içinde bulundu... Jandarma bölgeyi ablukaya aldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinde ceset bulundu. Ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde zeytin bahçesi sahibi B.S.'nin siparişi üzerine hayvan gübresi getirildi. S.B., ağaçların altına atmak için kepçe yardımıyla gübreyi taşırken ceset buldu.

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CESET TANINMAYACAK HALDE

İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan cesedin kimliği ve cinsiyeti belirlenmedi. Ceset, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Bursa Orhangazi ceset

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