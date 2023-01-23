Kuş tüyü detayı... Çalılıktaki kadın cesedi dehşete düşürdü! Avucunda bulundu

Antalya'daki kan donduran olay, saat 15.30 sularında Muratpaşa ilçesine bağlı Meydan Kavağı Mahallesi 1588 sokak üzerinde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, bir kişi, inşaat halindeki metruk binaların bulunduğu yere girdi ve yerde bir kadının hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine şahıs, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla beraber belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadının üzerinden kimlik çıkmadığı da öğrenildi.

AVUCUNDA KUŞ TÜYÜ BULUNDU

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kadının bacaklarında kırık olduğu, avucunda ise kuş tüyü bulunduğu belirtildi. Yüksekten düşme sonucu hayatı kaybettiği değerlendirilen kadının ölümüyle ilgili polis ekipleri çok yönlü inceleme başlattı.

Cenaze, savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (İHA)



