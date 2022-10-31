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Bursa'da hareketli dakikalar! 20 km'lik kovalamaca sonucunda yakalandılar, tam bir suç makinesi çıktı

31.10.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da polis bir aracı durdurmak istedi. Sürücü ise aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre süren takip sonucu yakalandı. Yavuzcan A.'nın 9 ayrı suçtan arandığı ve 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Bursa'da hareketli dakikalar! 20 km'lik kovalamaca sonucunda yakalandılar, tam bir suç makinesi çıktı

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede denetimde bulunan Yıldırım Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, Dikencik Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü F.E., otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bölgeye takviye isteyen polis ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Şüpheliler 11 Eylül Bulvarı’nda kaçışını sürdürürken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ana yoldan kaçamayacağını anlayan şüpheliler, Şirinevler Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polisin bölgeyi ablukaya aldığını ve yakalanacağını anlayan şüpheliler, Ankara Yolu Caddesi’ne çıkarak kent merkezi istikametine kaçışını sürdürdü.

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20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCUNDA YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre süren takip sonucu Hacivat Mahallesi, Esenevler Kavşağı mevkiinde yol kenarında park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüphelilerden Yavuzcan A. yere düşünce polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

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Bölgenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Şüphelilerden Aydın K. olay yerine yaklaşık 300 metre mesafedeki bir arsada yakalanırken, Gökhan Ç. ise yaklaşık 100 metre mesafedeki bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı.

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10 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 farklı suçtan aranması olduğu öğrenilen Yavuzcan A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya çalışıp tehdit etti. Ayrıca şüphelilerin üzerinde yapılan aramada toplam 220 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı otomobil, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından detaylı inceleme için çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürülürken, kaçan şüpheli F.D.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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