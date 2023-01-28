HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da korku dolu anlar! Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldular

Bursa'da korku dolu anlar! Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldular

28.01.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kıraathanenin kapısında oturan 2 kişi, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yürekleri ağza getiren o anlar kıraathanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çetin'e ait olan kıraathanenin kapısında taburelerde oturan 2 kişi, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Minibüs ise duvara vurarak zor dururken kıraathanenin kapısında oturan iki kişi ise olayın şokuyla ne yapacaklarını bilemedi. İddiaya göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri minibüs sürücüsüne yaptığı kontrolde alkollü çıktığı öğrenildi.

Yürekleri ağza getiren o anlar ise kıraathanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"HER ŞEY 10 SANİYEDE OLDU BİTTİ"

Olayla ilgili konuşan kıraathane sahibi Yaşar Çetin, " Alkollü bir minibüs sürücüsü aşağıdan geldi, burada da iki vatandaş oturuyordu çay içiyordu. Kontrolden çıkan minibüs çıkıntıdan yükselerek burada çay içen vatandaşları altına almaktan kıl payı kurtuldu. Ardından tost makineme vurarak yüz metre yukarıda zor durdu. Her şey 10 saniyede oldu bitti. 1-2 santimetre geriye çekilmeselerdi ezileceklerdi" dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil elektrik direğine çarptı: Sürücü öldü, iki kişi yaralandıOtomobil elektrik direğine çarptı: Sürücü öldü, iki kişi yaralandı
Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırıAzerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

Cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu

Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu

İş insanının hayatı kabusa döndü! Çetenin tuzağına düştü: Evimi değiştirdim, can korkusu da var

İş insanının hayatı kabusa döndü! Çetenin tuzağına düştü: Evimi değiştirdim, can korkusu da var

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor...

Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor...

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.