Bursa'da korkunç olay! Eski eşini sitenin bahçesinde katledip aynı silahla intihar etti

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi C102 Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. 16 Ocak 2023 tarihinde boşanan Murat D. ile 2 çocuk annesi Tuba A., bir süre sonra yeniden birlikte yaşamaya başladı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

2 gün önce ikili arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Murat D. evden ayrıldı. Akşam saatlerinde sitenin bahçesine gelen Murat D., konuşmak için Tuba A.’yi yanına çağırdı. İki arasındaki görüşme sırasında tartışma çıktı. İddiaya göre kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sırasında Murat D. yanında bulunan tabanca ile Tuba A.'ye ateş etti. Tuba A., başına ve vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, Murat D. aynı silahla kendi başına da ateş etti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat D. ile Tuba A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayı öğrenerek bölgeye gelen Tuba A.'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, olay yerindeki tabancaya el koydu. Ekiplerinin bölgedeki incelemesinin ardından Murat D. ile Tuba A.'nın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





