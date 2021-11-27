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  4. Bursa’da otobanda feci kaza! Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 4 ölü

Bursa’da otobanda feci kaza! Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 4 ölü

27.11.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi feci şekilde can verdi.

Bursa’da otobanda feci kaza! Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 4 ölü

Olay Bursa-İstanbul Otoyolu Gemlik Serbest Bölge kavşağı Selçukgazi tüneli yakınlarında sabah 9.40 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Bursa’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobil, önünde kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi feci şekilde can verdi.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza esnasında aynı güzergahta yolculuk eden diğer sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişi sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit çalışmaları devam ederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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