Bursa'da feci kaza! Otomobilde sıkıştılar: 2'si ağır 3 yaralı

Kaza saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi Ovaakça mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Serkan Güllü (34) idaresindeki otomobil, seyir halinde iken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Aynı istikamette ilerleyen Fatih Atasever (30) idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Ardından savrulan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere saplandı.

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ SIKIŞTI

Feci kazada otomobilde bulunan sürücü Serkan Güllü (34) , Deniz Sertel (29) ve otomobilde bulunan bir kadın daha sıkışarak yaralandı. Otomobilde bulunan Nematullah Almasi (32) ise burnu bile kanamadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı görmeleriyle birlikte yaralıların yardımına gittiler. Sıkışan yaralıları çıkaramayan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Otomobil sürücüsü Serkan G. ve yanında bulunan Deniz Sertel (29) durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Fatih Atasever (30) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik TIR ve otomobilin yoldan çekilmesinin ardından açıldı.

(İHA)

