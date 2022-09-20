HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 132 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 132 gözaltı

20.09.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin bilgiler verdi. Soylu, 5 aylık takip sonucu 130 noktaya düzenlenen operasyonda 132 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 132 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde kameralar karşısına geçerek, Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin bilgiler verdi. Operasyonun 5 aylık takip sonucu gerçekleştirildiğini belirten Soylu, 130 noktada 132 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bursa’da sabah 05.00’te uyuşturucu operasyonuna giden polisleri uğurlayan Bakan Soylu, 2,5 saat içinde 132 kişinin gözaltına alınmasının ardından 7.30’da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ile birlikte açıklama yaptı.

thumbs_b_c_91f113e4894508ac3b9f40aa6610a66b

5 AYLIK TAKİP SONUCUNDA DÜĞMEYE BASILDI

Bakan Soylu, uyuşturucunun kökünü ailelerin de desteği ile kazımaya kararlı olduklarını ifade ederek, “Bursa’da yaklaşık 7 ay önce başlayan ve 433 şüphelinin gözaltına alınmasıyla devam eden elde edilen bilgiler çerçevesinde 130 ayrı kişinin tespit edilmesi suretiyle uyuşturucu satan, gençlerimizi zehirleyen, aile değerlerimizi yok eden bir anlayışla birlikte mücadeleyi esas alan bir operasyonun düğmesine bastık. Nisan ayında başlayan ve yaklaşık 5 ayı aşkın bir takip neticesinde Allah'a şükür bu sabah 5 itibariyle hem Emniyet Genel Müdürümüz, Bursa Valimiz, Narkotik Başkanımız, Bursa İl Emniyet Müdürümüz ve jandarma komutanımız, sahil güvenlik komutanımız nezaretinde birlikte arkadaşlarımızı 5’te yola çıkardık. 2020 polis 220 araç bir helikopter, 3 İHA, aynı zamanda 16 narkotik köpeği ile birlikte operasyon sabah itibariyle başladı. Şükürler olsun; kazasız ve belasız olmasını diledik. 132 hedefimizin tamamı gözaltına alındı. Biraz sonra hem sorguları yapılacak ardından da adliyeye teslim edilecek.” Dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün kökünü kurutma operasyonunu gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Soylu, “Bursa il emniyet müdürlüğümüz, aynı zamanda narkotik başkanlığımız, emniyet teşkilatımızı huzurunuzda tebrik etmek istiyorum. Ülkenin her noktasında bu operasyonları devam ettireceğiz. Uyuşturucuya ve satıcılarına göz açtırmayıp fırsat vermeyeceğiz. Dün İstanbul’da özellikle yapılan bir uyuşturucu operasyonunda 600 kilogram esrar ele geçirildi. 2’si İtalyan biri Türk üç kişi de gözaltına alınmış oldu. Yine dün Hatay Antakya’da yarım milyon Captagon ele geçirildi. Dün Kocaeli’de 90 kiloya yakın eroin ele geçirildi. Üçünü arka arkaya söylemek için muradım şudur. Tüm güvenlik güçlerimiz emniyetten jandarmaya, sahil güvenliğine kadar, gümrük birimlerimize kadar herkes teyakkuz halindedir. Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin. Çocuklarımıza uzanan bu eli; ailelerin huzurunu bozan bu eli, anneleri, babaları, kardeşleri karşı karşıya getiren bu eli kıracağız. Elbette çocuklarımızın zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Geçen hafta tarihimizin en yüksek uyuşturucu satıcılığından gözaltı oldu. 5700 kişi. Yani buradan; milletimiz bize itimat etsin güvensin. Bu uyuşturucu illetiyle mücadelemiz devam edecek. Gözümüzü kırpmadan gece gündüz demeden bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Allah bu illetle bize baş edebilme fırsatı, kuvveti kudreti nasip etsin” diye konuştu.

Vatandaşlardan destek isteyen Bakan Soylu, “Bize güvensinler. Emniyet teşkilatımıza, 112 acil çağrı merkezine ve yine çok başarılı bir şekilde onbinlerce ihbarın yapıldığı Uyuma aplikasyonuna haber vermelerini istirham ediyoruz.” İfadelerini kullandı
Bakan Soylu, açıklamanın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne yeni kazandırılan ekip otolarını inceledi. Soylu daha sonra Ankara’ya hareket etti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'7 yaşındaki kız' itirafı herkesi isyan ettirdi! '7 yaşındaki kız' itirafı herkesi isyan ettirdi!
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Saldırgan yakalandıİstanbul'da polise silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı
Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf! Canlı yayında gözaltıMüge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf! Canlı yayında gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler geldi

Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler geldi

Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandı

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandı

O ülkeden F-35 hamlesi! ABD ile anlaştılar, muhalefet ayağa kalktı

O ülkeden F-35 hamlesi! ABD ile anlaştılar, muhalefet ayağa kalktı

Erdoğan, Amerikan PBS kanalında açıkladı: F-16'ları alamazsak başımızın çaresine bakacağız

Erdoğan, Amerikan PBS kanalında açıkladı: F-16'ları alamazsak başımızın çaresine bakacağız

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.