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Bursa'da 'yasak aşk' iddiası! Pencereden boşluğa itti, başında bıçakla bekledi: 'Beni aldatmanın bedeli bu'

27.11.2023 07:42 | Son Güncelleme:
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Bursa'da bir kadın, kendisini aldattığını iddia ettiği kocasını evlerinin ikinci katındaki pencereden boşluğa itti. Öfkeli kadın, metrelerce yükseklikten düşen ve yerde hareketsiz yatan kocasının başında elinde bıçakla beklemeye başladı. Kendisini görüntüleyen komşularına tepki gösteren kadın, "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın" dedi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Olay akşam saatlerinde Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barboros Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. G.K., kendisini aldattığından şüphelendiği kocası Y.U. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında G.K. kocası Y.U.'yu tartıştığı 2'nci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa itti. Metrelerce yükseklikten düşen Y.U., acı içerisinde komşularından yardım istedi. Bu sırada elindeki bıçakla yerde hareketsiz şekilde yatan kocasının yanına gelen G.K., bir süre bekledi.

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"BENİ ALDATMANIN BEDELİ BU"

Yerde yatan Y.U.'ya hakaretlerde bulunan G.K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki gösterdi. Elindeki bıçakla eşinin çevresinde dolaşan G.K., camdan bakan komşularına da "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın'' diye bağırdı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgi soruşturma başlatırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Aldatma
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