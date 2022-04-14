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Bursa'da yaşayan ATT Kübra'nın yardım çığlığı! 28 kiloya düştü: Çok fazla vaktim kalmadı

14.04.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da doğum yaptıktan sonra ‘Kronik atriyal ve bağırsak disritmi’ hastalığına yakalanan ve 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Acil Tıp Teknisyeni 30 yaşındaki Kübra Nur Palut devlet yetkililerinden yardım bekliyor. Tedavisinin sadece Belçika'da yapılabileceğini söyleyen Palut, “3 yaşında bir bebeğim var. Onun için direnmek zorundayım. Ama çok da fazla vaktim kalmadı” dedi.

Bursa'da yaşayan ATT Kübra'nın yardım çığlığı! 28 kiloya düştü: Çok fazla vaktim kalmadı

Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, 3 yıl önce ‘Göktürk’ ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye giden Kübra Nur’a, yapılan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen ‘Kronik atriyal ve bağırsak disritmi’ (CAID) hastalığı teşhisi konuldu. Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı.

TEDAVİ İÇİN BELÇİKA’YA GİTMESİ GEREKİYOR

Palut ailesinin, tedavi için geldikleri Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macit Gülten tarafından yapılan açıklama ile umutları yeniden yeşerdi. Prof. Dr. Gülten, hastalığın Türkiye'de tedavisinin olmadığını, Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Gastroenterolog Prof. Dr. Jan Tack tarafından yapılabileceğini söyledi. Yeniden umutlanan ailenin karşısına bu kez de maddi imkansızlıklar çıktı. Hastane ile iletişime geçilmesi için Sağlık Bakanlığı'na müracaat edildi. Bakanlıktan gelecek haber beklenirken Kübra Nur, şu anda ailesinin yaşadığı Bursa’nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyor.

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‘ÇOK FAZLA VAKTİM KALMADI, BEBEĞİM İÇİN DİRENİYORUM’

Hastanede DHA muhabirine konuşan Kübra Nur Palut, bir an önce sağlığına kavuşmak istediğini belirterek şunları söyledi: "Kendi imkanlarımızla gidebileceğimiz her yere gittik. Yapabileceğimiz bütün tedavileri denedik. Ama maalesef bizim gücümüz yetmiyor. Birçok hekime de danıştık. En son Belçika’da tedavisinin olabileceğini söylediler. Tek başımıza gitmeye gücümüz yetmediği için, devletimizden yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanımdan bu konuyla birebir alakadar olmasını istiyorum. Çünkü doktorların da söylediği gibi çok fazla vaktim kalmadı. 3 yaşında bir bebeğim var. Onun için direnmek zorundayım. Sonuna kadar direniyorum ama çok da fazla zamanım kalmadı. Devlet yetkililerinden bir an evvel konuyla alakadar olmalarını istiyorum."

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‘KENDİ İMKANLARIMIZLA GİDEBİLECEĞİMİZ HER YERE GİTTİK'

Kızı Kübra Nur'un tüm bakımıyla tek başına ilgilenen Nurten Palut ise “3 yıldır kızım yatağa bağlı. 3-4 aydan beridir çok kötü durumda. Evde bebeği var. Bebeği de kendisi de bakıma muhtaç. Devlet büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan kızıma bir an önce yardım etmelerini istiyorum. Biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kendi imkanlarımızla gidebileceğimiz her yere gittik ama artık bizim gücümüz yetmiyor. Kızımın durumu da ortada. Çok iyi değil. Onun için bir an önce bir şeyler yapılmasını istiyoruz. Birçok yere müracaat ettik ama dönüş olmuyor. O yüzden bir an önce ne yapılacaksa yapılsın” diye konuştu.

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(DHA)

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