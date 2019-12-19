Bursa'da kültür sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Akşam Yemeği", "Yalan Makinesi" ve "Bir İnce Sızı Nisan 1915" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Herman Koch'un yazdığı, Can Çelebi'nin çevirdiği ve Süheyla Elbaş Zeybek'in yönettiği "Akşam Yemeği" oyununun dekor tasarımını Cenk Oral, kostüm tasarımını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Yakup Çartık yapıyor.

Hollandalı yazar Koch'un gerçek bir olayı romanlaştırdığı, Kees Prins'in sahneye uyarladığı ve 10 kişinin rol aldığı oyunda, ergenlik çağındaki ikisi kuzen üç gencin parti çıkışında bir bankamatikte karşılaştıkları evsiz bir kadını hunharca öldürmeleri ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 21 Aralık Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde sahnelenecek.

- Yalan Makinesi

Vassiliy Sigaryov'un yazdığı, Hüseyin Mevsim'in Türkçeye çevirdiği ve Murat Ozan'ın yönettiği "Yalan Makinesi" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını Ali Karaman ve müziklerini de Cihan Kurtaran üstleniyor.