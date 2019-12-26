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  4. Bursa'da "Niyazi-i Mısri" konseri

Bursa'da "Niyazi-i Mısri" konseri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.12.2019 01:42 | Son Güncelleme

Bursa'da "Niyazi-i Mısri" konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından "Niyazi-i Mısri" başlıklı konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi'nde gerçekleştirilen konseri Şef İlker Cansevdi yönetti.

Türk Sanat Müziği Korosu ve solistler tasavvuf müziğinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Gecede seslendirilen "Suphan Allah Sultan Allah" ve birçok ilahiye sanatseverler de zaman zaman eşlik etti.

Konser sonunda Cansevdi ve Türk Sanat Müziği Bölümü solistleri müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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"Niyazi-i Mısri" Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat M İlker Cansevdi

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