Burun kemiği yok! ''Benimki de böyle olsa hiçbir kavgadan korkmazdım''

Çarpıcı sesi ve kusursuz makyaj rutinleriyle hayranlarını sık sık büyülediği 65.000 takipçili Tiktok hesabıyla dikkat çeken Romana Bruintjes, cesur paylaşımıyla sosyal medyada viral oldu. Burnunda kemik veya kıkırdak olmayan genç kadın, bunu gösterdiği kısa bir video yayınlayarak herkesi şoke etti.

12.4 MİLYON GÖRÜNTÜLENDİ

"Burnunda kemik mi var?" başlığıyla paylaştığı 12.4 milyon kişi tarafından görüntülenen videoda, Romana'nın yan döndüğü ve kıkırdak ve kemik eksikliği nedeniyle burnunun tamamen düzleştiğini ortaya çıkarmak için onu içeri iterek Jessie J'in tekrar tekrar 'hayır' dediği şarkısına eşlik ettiği görülüyordu.

''KORKMAZDIM''

Hollandalı fenomenin gönderisi bazı kullanıcıları çok etkiledi. İçlerinden biri ''Benim burnum böyle olsa hiçbir kavgadan korkmazdım'' diye yazdı. Ancak bazıları da bu durumu Romana ile alay etmek için bir fırsat olarak değerlendirdiler. Bir kullanıcı ''Hoşçakal diye bağırırdım sanırım'' yorumunu paylaştı.

MEYDAN OKUDU

Ancak Romana bu acımasız eleştirilere meydan okudu ve güçlü duruşuyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Ayrıca benzer şekilde burun kemiği ya da kıkırdağı olmayan birçok insan da yorumlar kısmında benzer bir duruma sahip olduklarını açıklayarak Romana'ya destek oldular.