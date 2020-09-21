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Buse İskenderoğlu gerildi! 'Konu kapansın artık'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın yalıda düzenlediği partiye katılan 2016 Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu, yapılan eleştirilere yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde sütyensiz haliyle dikkat çeken ünlü modelin yine sütyen tercih etmemesi de gözlerden kaçmadı.

Buse İskenderoğlu gerildi! 'Konu kapansın artık'

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'in geçtiğimiz günlerde sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın doğum günü için yalıda düzenlediği doğum günü partisi sonrası partiye katılan bazı kişiler Covid-19'a yakalanmıştı.

Ev partisine katılarak gündeme gelen 2016 Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı.

BUSE İSKENDEROGLU (6)

Konu hakkında artık konuşmak istemediğini söyleyen İskenderoğlu, "Konu kapansın artık. Siz sorunca cevaplıyorum ve konu uzayıp gidiyor. O yüzden ne olur bu konuyu artık sormayın. Bu şekilde gündeme gelmek istemiyorum" diye konuştu.

Koronavirüs olan Yiğit Marcus Aral'ın partisindeki Buse İskenderoğlu: Abartıldığı kadar...Koronavirüs olan Yiğit Marcus Aral'ın partisindeki Buse İskenderoğlu: Abartıldığı kadar...

Geçtiğimiz günlerde sütyensiz haliyle dikkat çeken ünlü modelin yine sütyen tercih etmemesi de gözlerden kaçmadı.

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