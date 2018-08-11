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Buse Narcı'dan Sinan Akçıl ile ilgili olay sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.08.2018 10:49 | Son Güncelleme

Buse Narcı’nın “O benim Yunan heykelim” dediği Sinan Akçıl ile ilişkisi birkaç hafta içinde noktalandı. Narcı, ayrılıkla ilgili açtı ağzını yumdu gözünü

Buse Narcı'dan Sinan Akçıl ile ilgili olay sözler

Buse Narcı, Nişantaşı’nda karşılaştığı habercilere Sinan Akçıl ile ilgili olay sözler söyledi. Narcı, ayrılıkla ilgili soru üzerine Akçıl’a sitem etti:

“Ayrıldığımızı ben de gazetelerden okudum. Bir de bunun ortak kararımız olduğunu söylemiş. Kahkaha ile güldüm. Sinan ikinci kişiliği ile bu kararı almış. Ayrıca bir ilişkinin sonlanması için önce başlaması gerekiyor. Kendisi iyi bir şarkı sözü yazarı ama bu işleri bırakıp senaryo yazsa daha iyi olacak. Arkadaşlığımızı kendi yazdı, oynadı ve yönetti.”

NELER OLMUŞTU?

Popçu Sinan Akçıl 20 gün aşk yaşadığı oyuncu Buse Narcı’dan 5 gün önce ayrılmıştı. “İlişkiniz neden bitti?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Tanışma aşamasında bitirdik. Elinden tuttuğum kişi kalbimin gerçek sahibidir.” Hemen ardından 2016 Best Model birincisi Gizem Kayalı ile Bodrum’da görüntülendi. Gizem Kayalı’nın kalbinin gerçek sahibi olduğunu ilan etti.

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