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Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığını açıkladı.

Duygularını aktaran Buse Terim,
"Korku... En kötüsü bu... Bir şey olacak korkusu. Umuyorum ve dua ediyorum bu süreçte sağ salim ve hasarsız çıkacak ama yanında olamamak nasıl bir his biliyor musunuz? Çok kötü... Yanına gidememek, yanında olamamak, görememek." dedi.

"RİSK GRUBUNDA OLMASININ VERDİĞİ KORKU..."

Babası Fatih Terim'in Sağlık durumuyla ilgili de yazan Buse Terim, "Risk grubunda olmasının verdiği korku, kronik bir rahatsızlığının olmamasını verdiği bir nebze rahatlama ama yetmiyor işte. Göz göre göre bu duruma gelmiş olması ise içimi en çok acıtan taraf. Şu anda hastanede tedavisine başlandı." dedi.

Buse Terim, "Merak ettiğinizi biliyorum. Mesajlarınızı okuyorum, bu yüzden bu mesajı yazıyorum. Benim için hayatımın en kıymetli insanı babam, bu süreç geçecek ve bittiğinde hayatımda hiç olmadığı kadar sarılacağım ona. Yazdığınız tüm mesajlar için teşekkür ederim." sözleriyle yazısını noktaladı.

"KELİMELERİ SEÇEMİYORUM"

Buse Terim ilk anda yaptığı paylaşımda ise, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz." mesajını yollamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim, Buse Terim, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah acil şifalar versin inşallah
Bu ajansta haber başlıkları ve içeriklerdeki kelime hatalarını gözden geçirecek düzeltecek kimse yokmu siz bukadar amatör müsünüz hangi haberi tıklasam kelimeler eksik yarım bu çapta medya gurıbuna bu basit hatalar yakışmıyor
Rabbim acil şifalar versin imparator. Sen rabbim izniyle bunuda atlatırsın. Bir fenerli değil bir insan olarak seni seviyorum. #hayattakal.
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