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Buse Varol: 'Bu Alişan ile 'Varol' olarak son fotoğrafım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 20:53 | Son Güncelleme

Sevgilisi Alişan'la evlenmesine sayılı günler kalan oyuncu Buse Varol, ilginç bir paylaşıma imza attı. Varol, nişanlısıyla fotoğrafını, "Bu Alişan ile 'Varol' olarak son fotoğrafım. Allah'ın izniyle 12 gün sonra 'Tektaş' olarak ilk fotoğrafımızı koyacağım" notuyla paylaştı.

Buse Varol: 'Bu Alişan ile 'Varol' olarak son fotoğrafım'

Kısa bir süre önce arkadaşlarıyla birlikte kapattığı bir hamamda bekarlığa veda partisi yapan Buse Varol, evliliğe günler kala yaptığı paylaşımla Alişan’a olan sevgisini bir kez daha gösterdi.

İmza attıktan sonra Alişan’ın soyadını alacak olan genç kadın nişanlısı ile birlikte çekilmiş fotoğrafına şu notu düştü:

“Bu Alişan ile 'Varol' olarak son fotoğrafım. Allah'ın izniyle 12 gün sonra 'Tektaş' olarak ilk fotoğrafımızı koyacağım.”

ALİŞAN DA AYNI KAREYİ PAYLAŞTI
Müstakbel eşiyle aynı fotoğrafı paylaşan Alişan ise bu karenin altına, “Sadece 12 Gün, 19 Saat, 19 Dakika, 45 saniye kaldı Allah'ın izniyle” yazdı.

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