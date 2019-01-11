Buse Varol gün sayıyor! Alişan doğuma girecek mi?

25 gün sonra doğum yapacak olan Buse Varol, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Varol, merak edilenleri canlı yayında anlattı. "Doğumdan sonra da çalışacağım" diyen Varol "İnşallah doğumdan sonra hemen kilolarımı verir, işime dönerim" dedi.

Instagram'da çocuklarının yüzünü gizlemek için emoji koyanları da eleştiren Buse Varol "Çocuğun fotoğraflarını paylaşacağım. Çocuk kucağımda, ailecek vermişiz bebeğin suratında bir tane çiçek... Bana saçma geliyor. Instagram'da saklayacağım, sokakta insanlar görecek ne gerek var" dedi.

Varol Alişan'ın doğuma girmesiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"ALİŞAN'IN AĞLAYACAĞINDAN EMİNİM"

"Şu an doğum normal doğum görünüyor, inşallah değişmez. Alişan da doğuma girecek. 3 kilo 800 grama kadar normal doğuma elverişli bir anatomim varmış. Doktor 4 kilo olabilir ya da 4 kilonun üstüne çıkar dedi.

Alişan'ın ağlayacağından eminim. Ultrasondan çıkar çıkmaz gözlerini silmeye başlıyor. Bazen doğuma girince 'acaba soğuk kanlı olabilir mi' diye düşünüyorum."



