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Buse Varol kaynanası Suzan Tektaş'ı paylaştı

04.10.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan ve eşi Buse Varol, zor günler geçiriyor. Şimdilerde toparlanmaya çalışan Tektaş Ailesi'nden güzel oyuncu, kayınvalidesi Suzan Tektaş ile oğlunun fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Buse Varol kaynanası Suzan Tektaş'ı paylaştı

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan 38 yaşındakiSelçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmış ve yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Tektaş, 21 Temmuz Çarşamba günü Teşvikiye Camii’nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kardeşinin acısıyla yıkılan Alişan'ın ailesi de zor günler geçiyor. Uzun bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya başlayan Buse Varol, son olarak kayınvalidesi ve oğlunun fotoğrafını yayınladı.

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"BABAANNEMİZ GELMİŞ"

Evlat acısıyla yıkılan Suzan Yenilmez Tektaş'ı torunu Burak ile fotoğraflayan iki çocuk annesi güzel oyuncu, paylaşımına; "Babaannemiz gelmiş" notunu düştü. Varol, Instagram'ın hikayeler bölümünden yayınladığı poza kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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