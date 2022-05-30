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Buse Varol paylaştı: Dünyanın en güzel öpücüğü!

30.05.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Buse Varol oğlu Burak ile çektiği fotorğafını Instagram hesabından paylaştı.

Buse Varol paylaştı: Dünyanın en güzel öpücüğü!

2017 yılında izleyiciyle buluşan 'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışan Buse Varol ile Alişan'ın arkadaşlıkları aşk dönüşmüş ve ünlü ikili, birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ın doğumuyla ilk kez anne-babalık duygusunu yaşayan çift, 2020 yılında da kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

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Mutlu evlilikleri devam eden Buse Varol ile Alişan geçtiğimiz aylarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Şarkıcı, eşinin Beşiktaş'ta beş yıldızlı bir otelde düzenlediği partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesi Suzan Tektaş'ın evinde yeğenleri ve yengesiyle birlikte kutlamıştı. Ünlü oyuncu ise "Beni kimse eve çağırmadı" itirafında bulunmuş, çok geçmeden de evlilik alyansını çıkarmıştı.

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Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan, özel günlerde paylaşım yapmayı ihmal etmeyen çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sessiz geçirmişti. Alişan, ayrılık sorularına "Boşanmıyoruz" demişti. Varol ise "Yüzük bir gösterge değil, kriz yok" açıklamasını yapmıştı.

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Ancak Buse Varol, çok geçmeden alyansını yeniden parmağına takmış; ikili, evliliklerine ikinci bir şans vermişti. Oyuncu, eşiyle çekildikleri bir fotoğrafı, sosyal medyada kalp emojisiyle paylaşmış, Alişan da aynı gönderiyi kendi hesabında yayınlamıştı. Günler sonra gittikleri AVM'de el ele görüntülenen çiftten Alişan, "Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik. 'Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik" ifadelerini kullanmıştı.
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Evliliğini kurtaran çiftten Buse Varol, geçtiğimiz aylarda oğulları Burak'a Alişan ile birlikte verdikleri pozu paylaşmıştı. Oğlunun çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Varol, paylaşımına; "Burki'nin gözünden. İlk kez fotoğraf makinesiyle gerçek fotoğraf çekti. İnsanlık için küçük bizim için büyük bir şey" notunu düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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