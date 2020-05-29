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Büşra Pekin: Şafak Sezer ile aramızda sorun yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 14:36 | Son Güncelleme

Şafak Sezer'in Kutsal Damacana filminde birlikte rol aldığı ve geçtiğimiz günlerde sitem ettiği Büşra Pekin, "Kutsal Damacana filmi ikimizinde çok sevdiği, çok severek oynadığımız bir filmdi. Ne zaman konusu açılsa güzel bahsettiğimiz bir film ama hiç konusu açılmadan tabi işimizden bahsetmiyoruz. Şafak Sezer ile aramızda sorun yok" dedi.

Büşra Pekin: Şafak Sezer ile aramızda sorun yok

Büşra Pekin Nişantaşı’ndaki doktorunu ziyaret etti. Mekan çıkışında objektiflerimize yansıyan ünlü oyuncu verdiği kilolar ile dikkat çekti. Pekin habercilerin “Nasıl hissediyorsunuz?” sorusuna, “Sağlıklı hissediyorum, evde spora devam ediyorum” dedi.

Karantina dönemini iyi değerlendirdiğini söyleyen Pekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Evde vakit geçirmeyi seven, kendime zaman ayırmayı seven biriydim. Benim için çok güzel oldu. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirdim. Video çekiyorum, çokta seviliyor.”

Eski sevgilisi Ersay Üner’le barıştığı iddialarına dair de konuşan Pekin, “Biz Ersay’la zaten görüşeceğimizi, iş arkadaşlığımızın devam edeceğini söylemiştik. Bu haberlerin çıkması çok normal” dedi.

ŞAFAK SEZER’LE SORUN YOK

Şafak Sezer, geçtiğimiz günlerde Kutsal Damacana filminde yer verdiği Ersin Korkut ve Büşra Pekin ile ilgili “Bir daha onları filmimde oynatmam” demişti. Bu sözler ile ilgili de konuşan güzel oyuncu “Akşamına biz telefonla konuştuk. Uzun süredir aramıyoruz, sohbet etmiyoruz diye sitem etmiş. Herhangi bir sorun yok. Ersin’in de benim de hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmaz. Kutsal Damacana filmi ikimizinde çok sevdiği, çok severek oynadığımız bir filmdi. Ne zaman konusu açılsa güzel bahsettiğimiz bir film ama hiç konusu açılmadan tabi işimizden bahsetmiyoruz. Şafak Sezer ile aramızda sorun yok” dedi.

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