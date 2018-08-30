'Büyü yapan kişi' için para ödülü verecek!

Geçtiğimiz günlerde villasına yılan giren Seren Serengil, o anları sosyal medya hesabından paylaşıp, nazar ve büyü olduğundan şüphelendiğini söylemişti. Serengil, dün yaptığı paylaşımla da kendine ve eşi Yaşar İpek'e büyü yapıldığını, büyüyü yapanı söyleyene ise para ödülünü vereceğini söyledi.

BÜYÜYÜ YAPANI SÖYLEYENE PARA ÖDÜLÜ

Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyü söylemlerini arttırdı. Serengil, önce paylaşıp sonra sildiği gönderisinde şunları yazdı. " Sizlerden çok rica ederim, olur da bana veya eşime büyümüdür, sihir midir böyle bir şey yaptıran birileri olduysa, bunu bana ulaşarak bildirsin. 3 kere ölümden döndüm. Bu kötü insanları bilmeye hakkımız var. Hiç inanmazdım hiç itibar etmezdim böyle şeylere ama iki kadının yaptığından şüpheleniyoruz. Bunu söyleyene 20 bin TL para ödülümüz var. Biz duyduk bu meseleyi ama bunu yapan hocayı bulursak hem ödüllendireceğiz hem de bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız."

PAYLAŞIMINI KISA SÜRE SONRA SİLDİ

Seren Serengil paylaşımını kısa bir süre sonra silmesi ise akılları karıştırdı.





