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Büyücü çetesine operasyonun detayları ortaya çıktı! Büyü başına 4 bin 500 TL almışlar

11.02.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Büyücü çetesine operasyonun detayları ortaya çıktı! Büyü başına 4 bin 500 TL almışlar

Ankara'da büyü yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan Suriyeli 'büyücü çetesi'ne yönelik 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Çetenin, yurt dışındaki müşterilerine okuyup-üfledikleri yüzük veya kolyeleri 4 bin 500 TL karşılığında gönderdiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün 15 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 'büyü yapma' vaadiyle dolandırıcılık yapan hepsi de Suriyeli 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Altındağ ilçesinde özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü evde yapılan aramada, büyü yapmada kullanılan öküz kafası, Arapça yazılı muska kağıtları, mumlar, sandalyeye bağlanmış oyuncak bebek ve heykeller bulundu.

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OKUYUP-ÜFLEYİP KARGOLAMIŞLAR

Şüphelilerin emniyette işlemleri sürerken, operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre şüphelilerin, 'insan bağlama', 'insanları ayırma', 'zenginlik' ve 'araba sahibi olma' konularında büyü vaadiyle dolandırıcılık yaptığı saptandı. Çocukları hasta olan yurt dışındaki müşterileriyle görüntülü görüştükleri ve hasta çocukların fotoğraflarını okuyup-üfleyerek büyü yaptıklarını iddia ettikleri belirlendi. Görüntülü görüştükleri müşterilerine, okuyup-üfledikleri yüzük, kolye ve künye gibi takıları da yaklaşık 4 bin 500 lira karşılığında kargoyla gönderdikleri öğrenildi. Şüpelilerin tamamının telefonunda Altındağ ilçesinde özel eşyalarla dizayn edilen büyü merkezinin görüntüleri çıktı. Ayrıca şüphelilerin çoğunun akraba olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, büyü başına yaklaşık 4 bin 500 lira aldığı saptandı.

DHA

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