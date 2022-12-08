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Büyüdükçe annesinin kopyası oldu! Müge Boz kızıyla videosunu paylaştı "Kime benziyor bu çocuk" diye isyan etmişti

08.12.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada sıkça paylaşımlarda bulunan ve 1 milyona yakın takipçisi olan ünlü oyuncu Müge Boz, son olarak YouTube'da kızının doğum günü partisinin videosunu paylaştı. Kızı 3 yaşına giren ünlü isim, Instagram'dan da takipçilerine videoyu duyurdu. Boz'un kızının büyüdüğü görülürken büyüdükçe annesine daha çok benzediği de fark edildi. Yaklaşık 2 yıl önce Boz, kızı Vina'yla fotoğrafını paylaşıp kızının kime benzediğine dair tartışmalara nokta koymak istemiş, o paylaşım da gündem olmuştu.

Büyüdükçe annesinin kopyası oldu! Müge Boz kızıyla videosunu paylaştı "Kime benziyor bu çocuk" diye isyan etmişti

Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden bir tanesi. Kızıyla fotoğraflarını da paylaşan ünlü isim, son olarak kızının 3. yaş gününü kutladıkları doğum günü partisinin videosunu paylaştı. Daha önce çocuğunun kime benzediğiyle ilgili sosyal medyanın ikiye bölündüğünü gören ve bununla ilgili bir açıklama yapan Boz'un paylaştığı videoda, kızının büyüdükçe adeta annesinin kopyası olduğu görüldü. İşte detaylar...

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BÜYÜDÜKÇE BENZERLİK ARTTI

Müge Boz'un Vina adındaki kızı 3 yaşına bastı. Kızının doğum günü partisinden fotoğrafları paylaşan Boz, son olarak YouTube kanalından doğum günü partisinin vlog'unu yayınladı ve Instagram hesabından da paylaştı.

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Daha önce kızının kendisine benzerliğiyle ilgili yorumlarla gündem olan ismin paylaştığı videoda, daha da büyümüş olan Vina'nın giderek annesine benzediği görüldü.

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2 YIL ÖNCE DE PAYLAŞMIŞTI

Müge Boz, 2020 yılının nisan ayında kızıyla yaptığı paylaşımda kızının kime benzediğine ilişkin tartışmalara bir son vermişti. Boz paylaşımına "Bu çocuk kime benziyor artık aramızda anlaşalım lütfen. Şaka bir yana doğumdan önce 9 ay boyunca Vina‘nın kız mı erkek mi olduğunu merak etmediğim gibi aslında bunu da pek önemsemiyorum, ama birine benzetmeden de rahat edemiyoruz...biz %51 anne %49 baba da anlaştık Caner ile" notunu düşmüştü.

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Müge Boz isyan etti: Kime benziyor bu çocuk? Müge Boz isyan etti: Kime benziyor bu çocuk?

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youtube sosyal medya Müge Boz Instagram

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