Büyük beden direk dansçısı performansıyla büyülüyor! “İzleyenlere özgüven vermek istiyorum”

Büyük beden bir dansçı sosyal medyadan düzenli olarak performans sergilediği paylaşımlar yaparak beden ölçüleriyle mutlu hissetmeyen kadınlara ilham kaynağı olmak istediğini söyledi. TikTok üzerinden ‘Shesabadthang123’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Carol, direk dansındaki figürleriyle herkesi şaşırtmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

107 binden fazla beğeniye ulaşan bir performansında Carol, beyaz bir kıyafet içinde direğin etrafında döndüğü ve bacağını yukarı doğru kaldırdığı bir video paylaştı. Büyük beden direk dansçısı Carol olumsuz eleştirilere rağmen, “İzleyenlere özgüven vermek istiyorum” dedi.

Dansçının performansı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcıları özgüveninden ilham aldıklarını söyleyerek övgü dolu yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Hareketlerinizi çok kontrollü ve pürüzsüz” yorumunu ekledi. Bir başk sosyal medya kullanıcısı ise, “Umarım bu kabalık olmaz ama her boydaki kadınların direk dansçısı olduğunu görmek bana güven veriyor." yorumunu yaptı.



