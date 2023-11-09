Büyük beden gezgin olduğunu söyledi! Uçak koltuklarının boyutuna isyan etti... "Daha büyük olması gerekiyor"

Bir seyahat fenomeni Hanna Brandow, TikTok'tan yaptığı paylaşımlarda kronik bir hastalık olan POTS'tan muzdarip olan büyük beden bir gezgin olarak kendisini uçuşlara nasıl hazırladığını açıkladı. TikTok'ta 26 bini aşkın takipçisiyle seyahatlerini ve püf noktalarını paylaşan Brandow uçak koltuk boyutunun büyütülmesi için havayolu firmalarına seslendiği bir paylaşıma imza attı.

BİR UÇUŞ DENEYİMİNİ ANLATTI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland şehrinden 28 yaşındaki Brandow, "Genel olarak seyahat etmek herkes için stresli bir deneyim olabilir, ancak büyük beden ve kronik hasta olmak bunu daha da zorlaştırıyor! Uçakla çok seyahat ediyorum çünkü arabam yok. kalp rahatsızlığım olduğu için KOVİD kapma riskini göze alamam, bu yüzden maske takıyorum ve etrafımda kimse takmıyor. Güvensiz hissettiriyor ve her zaman stres içindeyim. Sadece güvenli bir uçuş yapmaya ve emniyet kemeri kurallarına uymaya çalışırken insanlar beni emniyet kemeri uzatıcısı istediğim için de yargılıyorlar." dedi.

KOLTUK BOYUTLARININ BÜYÜTÜLMESİNİ İSTEDİ

Uçak koltuklarının boyutlarının insanlar için uygun olmadığını dile getiren Brandow, "Hepimiz uçak koltuklarında bacak mesafesinin olmadığını ve zayıf insanlar için bile genişlik olmadığını biliyoruz. Sadece uçağa mümkün olduğunca çok insanı sığdırmak istiyorlar ve bunu iş açısından bakıldığında anlıyorum, ancak bu hiç rahat bir durum değil. İnsanlar şişman insanlara sanki biz suçluymuşuz, acı çekmeyi hak ediyormuşuz ya da sadece evde kalmamız gerekiyormuş gibi davranıyor. İnsanlar şişman olsalar bile onur, saygı ve eşit muameleye layıktır" diye konuştu.