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  4. Büyük beden model Abby Bible aşka geldi! Sevgilisinin öpücüklere boğduğu pozu sosyal medyadan paylaştı

Büyük beden model Abby Bible aşka geldi! Sevgilisinin öpücüklere boğduğu pozu sosyal medyadan paylaştı

12.12.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible, yaratılan kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyarak kadınların her bedende güzel olduğunu savunan paylaşımlar yapıyor. Güzellik kalıplarına meydan okuyan model son olarak erkek arkadaşıyla aşka geldiği bir karesini paylaştı.

Büyük beden model Abby Bible aşka geldi! Sevgilisinin öpücüklere boğduğu pozu sosyal medyadan paylaştı

Sosyal medyada kendisini “Özür dilemeyen şişman kız” olarak tanımlayan fenomen Abby Bible, bu kez romantik bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Payetli gri bir elbise tercih eden Bible takipçileriyle birkaç ay önce tanıştırdığı sevgilisiyle aşk dolu bir fotoğrafını paylaştı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

AŞK DOLU KARE

kapak

New York’ta çekildiği bir fotoğraf serisinin arasında sevgilisini de paylaşan Bible, gönderisine “Bu kayak mevsimi” notunu ekledi. Gri payetli elbisesini kırmızı bir rujla tamamlayan Bible’nin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

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Sosyal medya kullanıcıları Bible’nin sevgilisiyle yaptığı paylaşıma büyük ilgi göstererek “Aşk dolu kare” yorumunu yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise “Her zamanki gibi çok güzelsin” diyerek Bible’yi övmeyi tercih etti.

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