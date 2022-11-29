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Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid aşka geldi! Kocasının kucağına oturduğu pozu sosyal medyayı salladı

29.11.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid bir dönemin en ünlü isimlerinden biriydi. Yetişkin film kariyerini kendi isteğiyle sonlandırdığını açıklayan Reid sosyal medyada 1.9 milyon takipçisiyle aktif bir şekilde iletişim kurmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyadan beyaz bir mayoyla kocası Pasha Petkuns’un kucağına oturduğu bir pozunu paylaştı.

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid aşka geldi! Kocasının kucağına oturduğu pozu sosyal medyayı salladı

Bir dönem yetişkin filmlerinde rol alarak kısa sürede dünya genelinde ünlenmeyi başaran asıl adı Ashley Mathew olan Riley Reid, kariyerini sonlandırdıktan sonra sakin bir hayat yaşamaya karar verdi. Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekli olan Reid, hayatını Pasha Petkuns ile birleştirdi ve ikilinin bu beraberlikten bir çocukları dünyaya geldi. Ailesiyle mutlu anlarını sosyal medya hesabından gösteren Reid, Instagram hesabından son olarak kocasıyla çekilen romantik bir karesini paylaştı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Kendilerine ait bir giyim markası kuran ve sosyal medya hesaplarından markalarının tanıtımını yapmak için sık sık objektif karşısına geçen Reid ve Petkuns ikilisi son olarak aşk dolu bir kareye imza attı. Beyaz mayosuyla eşinin kucağına turan Reid’in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gördüğüm en iyi ikili” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Birbirine aşkla bakan insanları gördüğümde çok mutlu oluyorum” yorumunu yaptı.

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