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Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, erkek arkadaşıyla aşka geldi! Dillerini çıkarttıkları poz olay oldu

31.10.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı fitness paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Daisy Keech sevgilisi Michael Yerger ile aşka geldiği anları takipçileriyle paylaştı. 6 milyon takipçisi bulunan Keech’in Instagram’ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, erkek arkadaşıyla aşka geldi! Dillerini çıkarttıkları poz olay oldu

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan fenomen isim Daisy Keech, Cadılar Bayramı kutlamalarını es geçmedi. Sevgilisi Michael Yerger ile kutlamalardan çekilen anlarını paylaşan fenomen isim dikkatleri üzerine çekti.

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İlk olarak Pamela Anderson kostümüyle poz veren Keech’in erkek arkadaşı ise Tommy Lee oldu. Fenomen isim gönderisine “Benim erkek arkadaşım rockstar” notunu ekledi.

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Ardından ise kült korku filmlerinden biri haline gelen “Chucky” bebeğini canlandıran erkek arkadaşıyla Keech romantik bir paylaşıma imza attı.

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Sevgilisiyle dillerini çıkartarak birbirlerine değdirdikleri bir anları yayınlayan Keech paylaşımına “Hot Chuckies (Ateşli Chuckyler)” notunu ekledi.

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sosyal medya daisy keech

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