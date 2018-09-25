MAGAZİN

Büyük beden model Ashley Graham marka yüzü oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

İngiltere'de satışa sunulan PrettyLittleThing adlı marka için tasarımlar yapan model Ashley Graham, markanın da yüzü oldu

Büyük beden model Ashley Graham marka yüzü oldu

Dünyanın en beğenilen büyük beden modelleri arasında gösterilen Ashley Graham, modellik dışında farklı alanlarda aktif olarak çalışıyor.

Özellikle büyük beden için tasarımcılık da yapan Ashley Graham Graham, son olarak PrettyLittleThing adlı marka ile işbirliği yaptı.

Graham, dün akşam markanın Los Angeles'ta düzenlenen partisine katıldı.

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Graham, oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens'ın düzenlediği gecede yeşil yılan derisi görünümlü bir elbise tercih etti.

Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle son derece iddialı görünen 30 yaşındaki model, tüm bakışları üzerine çekti.

Saçlarını açık bırakan model, sadece kibar küpeler takarak aksesuar konusunda sade bir tercih yaptı.

Graham, Cosmopolitan'a yaptığı açıklamada, PrettyLittleThing ile işbirliği yaptığı için çok heyecanlı olduğunu söylemişti.

Güzel model, her bedenden kadının kendine uygun parçalar bulabileceği koleksiyonun, gündüzden geceye günün her saati için parçaları olduğunu da vurguladı.

PrettyLittleThing'in CEO'su Umar Kamani ise Ashley Graham'i, kadınlar için harika bir rol model olarak tanımladı.


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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham PrettyLittleThing

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