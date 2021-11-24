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Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, fazla kilolarına dair eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

24.11.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden manken olarak ünlenen Isabel Nicholls Nall, vücut pozitifliği paylaşımlarıyla hayranlarına ilham olmaya çalışıyor. Hayranlarının vücutlarını sevmeye teşvik etmek için sık sık paylaşımlar yapan Nall, fazla kilolarını eleştirilenlere iç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi.

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, fazla kilolarına dair eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

Büyük beden olduğu için vücut hatlarını saklaması gerektiğini iddia eden moda kalıplarına kafa tutan Nall, son paylaşımında fazla kilolarını kucakladığını söyledi. Kilolarını örtmek zorunda olduğunu düşünenlerin aksine iç çamaşırlarıyla poz veren Nall, beden pozitifliği paylaşımıyla hayranlarından tam not aldı.

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“HER AN YAKALAMAYA DEĞER”

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Worcester’de yaşayan 22 yaşındaki büyük beden model Nall, hayranlarını vücutlarını sevmeye teşvik etmek için en doğal haliyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Kişileri zayıf, şişman ya da ideal olarak sınıflandırmanın adaletsizlik olduğunu savunan Nall, beyaz iç çamaşırı takımıyla verdiği poza, “Her an yakalamaya değer. Vücudunuzla olan savaşta her zaman kaybeden sizsiniz” notunu ekledi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Nall’ın gönderisi kısa sürede 183 bin beğeniye ve 11 bin yoruma ulaştı. Takipçileri Nall’a övgü dolu yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

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