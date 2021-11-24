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Ayağına gülmek için dövme yapan sanatçı, binlerce dolar kazandığını itiraf etti

24.11.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lilith Cuoio isimli bir dövme sanatçısı, gülmek için ayağının altına dövme yapmaya karar verdi. Son derece acı veren bu işlemden sonra sosyal medyada dövmesinin fotoğrafını satmaya başladı. Ayak tabanında bulunan dövmesi sayesinde milyonlarca dolar kazandığını itiraf eden Cuoio duruma karşı şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

Ayağına gülmek için dövme yapan sanatçı, binlerce dolar kazandığını itiraf etti

Tek başına ayak tabanın altına dövme yapmaya karar veren Cuoio, bu akımı sayesinde milyonlarca dolar kazandığını dile getirdi. 24 yaşındaki dövme sanatçısı, ayak tabanındaki tasarımı tamamlamak için 1.5 saat harcadığını ve acıdan defalarca kez bayıldığını dile getirdi. Dövmesini sosyal medyada paylaştıktan sonra inanılmaz bir ilgiyle karşılaştığını dile getiren Cuoio, dövmelerini görmek isteyen sosyal medya kullanıcılarından mesaj aldığını söyledi. İşinin bir parçası olarak dövme tasarımlarını satmaya başlayan Cuoio kısa sürece binlerce dolar kazandı.

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“ARKASINDA HİÇBİR ANLAMI YOK”

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Ayak tabanına yaptığı dövmenin hiçbir anlam taşımadığını vurgulayan Cuoio, kendisini eğlendirmek ve biraz gülmek için böyle bir adım attığını açıkladı. Ayak tabanına yapılan dövmenin son derece acı verici olduğundan söz eden Cuoio, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çektiğini itiraf etti. TikTok’ta dövmenin yapılışını paylaştığı gönderi 1 milyon görüntülenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü ise dövme sanatçısını, "İyi de oraya dövme mi olur?" diyerek eleştirdi.

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“BİTİRMEYE KARARLIYDIM”

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Vücudunun pek çok noktasında dövme olduğundan söz eden Cuoio acı eşiğinin normal insanlara kıyasla daha yüksek olduğunu da söyledi. Ayak tabanına yaptığı dövmenin son derece acılı ve vücudun diğer bölgelerine göre daha dayanılmaz olduğundan söz eden Cuoio, “Ağrı bazı noktalarda o kadar şiddetliydi ki midem bulandı ve uzun zaman ara vermek zorunda kaldım. Bu ağrı için 10 üzerinden 10 puan verebilirim. Ancak başladığımda bitirmeye kararlıydım. Ayak tabanındaki dövmenin acısı, avuç içi ve dildeki dövmelerime eşdeğerdi” dedi.

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