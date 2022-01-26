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Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, hayranlarına seslendi! “Kendinizi sevin”

26.01.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, beden pozitifliğini savunduğu gönderileriyle sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başardı. Güzellik algısının sıfır beden üzerine yoğunlaştırılmaması gerektiğini savunan Nalls, bikinili pozlarıyla hayranlarına “Kendinizi sevin” mesajıyla seslendi.

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, hayranlarına seslendi! “Kendinizi sevin”

Sosyal medyada yaratılan güzellik tabularına meydan okuyan Nall, dünya genelinde binlerce takipçiye ulaşmayı başardı. Beden pozifliği savunucu olarak ünlenen fenomen isim bedenlerin sayılarla ifade edilemeyeceğini ve standart bir görüntünün mümkün olmadığını anlattı. Özellikle büyük beden kadınların fazla kilolarını örtmek zorunda kalarak bol kıyafetler giymesinin toplumsal bir yanılgı olduğunu ifade eden Nalls, hayranlarını başka bir çarpıcı vücut pozitifliği gönderisiyle büyüledi.

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"BAZEN ZORLAYICI OLABİLİR"

büyük beden

Worcester'da yaşayan 22 yaşındaki fenomen isim 200 bin takipçisine kendilerini sevme fikrini aşılamak için bikinili bir gönderisini yayınladı. Mavi bikinisiyle kameralara gülümseyen Nall gönderisine, "Kendini sevmek zorunludur. Bazen zorlayıcı olabilir ama bunu başarabilirsiniz" notunu ekledi. Nalls'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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