Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, hayranlarına seslendi! “Kendinizi sevin”

Sosyal medyada yaratılan güzellik tabularına meydan okuyan Nall, dünya genelinde binlerce takipçiye ulaşmayı başardı. Beden pozifliği savunucu olarak ünlenen fenomen isim bedenlerin sayılarla ifade edilemeyeceğini ve standart bir görüntünün mümkün olmadığını anlattı. Özellikle büyük beden kadınların fazla kilolarını örtmek zorunda kalarak bol kıyafetler giymesinin toplumsal bir yanılgı olduğunu ifade eden Nalls, hayranlarını başka bir çarpıcı vücut pozitifliği gönderisiyle büyüledi.

"BAZEN ZORLAYICI OLABİLİR"

Worcester'da yaşayan 22 yaşındaki fenomen isim 200 bin takipçisine kendilerini sevme fikrini aşılamak için bikinili bir gönderisini yayınladı. Mavi bikinisiyle kameralara gülümseyen Nall gönderisine, "Kendini sevmek zorunludur. Bazen zorlayıcı olabilir ama bunu başarabilirsiniz" notunu ekledi. Nalls'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı.



